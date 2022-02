Abruzzo: prima riunione tavolo ministeriale su piano riordino rete ospedaliera regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima riunione, questa mattina, del tavolo ministeriale Dm70, chiamato ad esaminare il piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese, approvato e trasmesso dalla Giunta regionale lo scorso luglio. I tecnici hanno elencato alcune osservazioni al documento di programmazione, sia per quanto riguarda i disallineamenti rilevati rispetto ad alcune discipline (che andranno riparametrati per ricondurli agli standard previsti dalle disposizioni nazionali), sia sulle caratteristiche dei Dea con funzioni di secondo livello. Nelle prossime settimane verrà rimesso un verbale del tavolo, in cui saranno formalizzati gli adempimenti a cui la Regione si conformerà sulla base di un preciso cronoprogramma. Gli adeguamenti saranno valutati in una successiva riunione dell'organismo ministeriale. (Gru)