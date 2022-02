Abruzzo: Piano sviluppo rurale, pubblicato avviso per corsi formazione in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vasta gamma di corsi di formazione nel settore agricolo, che spazia da quelli più tradizionali per giovani alle prime armi, necessari anche per l'acquisizione della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap), a percorsi che toccano tematiche più innovative come la coltivazione della canapa light e di prodotti per l'alimentazione vegan e gluten free. Nell'ambito delle misure del Piano di sviluppo rurale (Psr) delle Regione Abruzzo è stato aperto sul portale Sian l'avviso pubblico rivolto agli organismi di formazione regionali accreditati i quali, una volta raccolte, mediante avvisi pubblici, le adesioni da parte dei destinatari di voucher formativi, potranno avviare i corsi di formazione contenuti nel catalogo dell'offerta formativa. Ad annunciarlo è Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale abruzzese con delega all'Agricoltura, per il quale "prosegue con una offerta formativa davvero completa l'impegno della Regione Abruzzo verso la promozione ed il trasferimento delle conoscenze tecnico-gestionali ed il rafforzamento delle competenze degli operatori agricoli e forestali". (segue) (Gru)