Veneto: trent’anni di Protezione civile, il ringraziamento dell’assessore Bottacin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre domani il trentesimo anniversario del Sistema di Protezione Civile, istituito e regolamentato il 24 febbraio con la legge 225 nel 1992. Prima di allora esistevano delle organizzazioni di protezione civile, costituite da semplici cittadini che si attivavano in forma spontanea, volontaria e solidaristica ogni qualvolta scoppiava, sul territorio nazionale, una qualche catastrofe ed emergenza (terremoti, alluvioni, etc.). “Da allora il Sistema si è costantemente affinato, specializzandosi anno dopo anno, aumentando sempre più il livello di preparazione dei volontari e l’organizzazione territoriale. In Veneto attualmente possiamo contare su ben 511 associazioni attive sul territorio”, ricorda l’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin. In Veneto nei due anni della pandemia 12.600 volontari hanno messo a disposizione gratuitamente 425 mila giornate che, se monetizzate, ammontano ad oltre 3 milioni di euro donati alla collettività. “Questa ricorrenza è per me preziosa occasione per ringraziare di cuore tutte le donne e gli uomini della Protezione civile, che da tantissimi anni rappresentano un fondamentale supporto per la sicurezza del territorio, sapendosi affiancare ai professionisti del soccorso negli interventi più delicati, ma che sanno anche essere presenti in numerosissime altre occasioni a supporto dei cittadini in eventi collegati alla semplice quotidianità”, conclude Bottacin.(Rev)