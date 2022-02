Piemonte: futuro Maria Adelaide, l'assessore Icardi conferma casa comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha ribadito la volontà della Regione di far diventare l'ex ospedale Maria Adelaide di Torino una casa di comunità, non appena verrà formalizzato il piano per la realizzazione dello studentato in progettazione. "La pandemia ci ha insegnato che sulla sanità non si taglia, si investe. Ed è quello che stiamo facendo con un piano senza precedenti che ci permetterà di creare l’ossatura di quella medicina territoriale che in Piemonte manca e di cui l’emergenza sanitaria ci ha mostrato tutte le criticità - ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. (segue) (Rpi)