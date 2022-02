Veneto: approvato ordine del giorno per realizzare la ciclabile Naviglio del Brenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale veneto ha dato il via libera alla ciclabile lungo il fiume Brenta all’interno del Piano triennale delle opere pubbliche, approvando un apposito ordine del giorno presentato da Jonatan Montanariello (Pd). “Da tempo il territorio chiede la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il Naviglio del Brenta sia nell’ottica di una mobilità sostenibile che di rilancio del turismo. Adesso la palla passa alla Giunta che dovrà tradurre l’impegno in fatti concreti, intraprendendo ogni azione utile per la progettazione e la realizzazione della pista”, commenta Montanariello. Il percorso parte da Stra e arriva a Fusina passando per Fiesso d’Artico, Dolo, Mira, Oriago e Malcontenta ed ha una grande rilevanza paesaggistica e culturale, toccando luoghi come il Museo nazionale di Villa Pisani, Villa Widmann e Villa Foscari. “Se vogliamo davvero rilanciare il turismo sostenibile interconnesso, trascurato dal programma triennale delle opere pubbliche ma per cui chiediamo a Roma nell’ambito del Pnrr 400 milioni, questa è un’infrastruttura imprescindibile. Non a caso viene reclamata dagli operatori turistici ed economici e dai cittadini per alleviare i problemi del traffico urbano e dell’inquinamento dell’aria che vedono il Veneto ai primi posti in Italia”, chiude Montanariello.(Rev)