Torino: sottoscritta convenzione tra Città e Intesa Sanpaolo su spazio emergenza abitativa in via Fiesole (2)

- "Quello della casa è senza dubbio tra le principali criticità della Città. Proprio per questo l’amministrazione vuole intervenire con una serie di interventi che hanno l’obiettivo prioritario di sostenere le famiglie più in difficoltà - ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - sia in emergenza abitativa sia con sistemazioni di medio lungo periodo con unità abitative indipendenti. Il progetto di via Fiesole, inoltre, oltre a diversificare e aumentare i servizi sociali a Torino, è il risultato di un'importante collaborazione tra la Città e il settore privato". Per il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro "questo intervento di riqualificazione testimonia dello spirito di attenzione al territorio e di partecipazione alla vita delle comunità che impegna la Banca, soprattutto nelle città che storicamente l’hanno vista crescere e prosperare, come Torino. Uno spirito di partecipazione che è pienamente confermato anche per i prossimi anni e integrato, con l’inserimento nel nostro Piano di impresa, nella vita stessa della Banca". (segue) (Rpi)