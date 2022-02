Torino: sottoscritta convenzione tra Città e Intesa Sanpaolo su spazio emergenza abitativa in via Fiesole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo ha sottolineato che "la Fondazione lavora in sinergia con la Città di Torino per trovare soluzioni abitative innovative e adeguate per persone in condizione di fragilità: l’abitare sociale, insieme al lavoro è per noi una leva fondamentale per accompagnare le persone a scegliere la propria traiettoria di vita. Ogni giorno insieme agli enti pubblici e privati del territorio lavoriamo per un obiettivo comune: costruire la società che vogliamo, una società più equa e coesa, in grado di garantire uguali opportunità per tutte e per tutti", ha concluso. (Rpi)