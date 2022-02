Veneto: approvato il programma triennale della cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato approvato all’unanimità il primo programma triennale della cultura della Regione del Veneto, strumento di pianificazione previsto dalla legge quadro in materia. In trenta pagine il documento di programmazione fotografa la situazione del settore culturale in Italia in Veneto e monitora l’andamento dei consumi culturali e delle risorse pubbliche investite negli ultimi anni. La Regione del Veneto conta il maggior numero di siti Unesco tra le regioni italiane, 4 mila ville monumentali, 300 musei e beni monumentali con una media di 10 milioni di visitatori l’anno, e che vanta il primo sistema bibliotecario d’Italia con 301 biblioteche nel territorio, 750 archivi storici, 704 tra teatri e sale da spettacolo, 349 sale per musica e concerti, due fondazioni liriche di rilievo mondiale (Arena e Fenice), istituzioni culturali ed accademie di prestigio internazionale. “Il programma è la bussola per definire le azioni prioritarie e incidere strutturalmente sull’intero sistema culturale al fine di sostenerne la ripresa dopo la terribile crisi creata dalla pandemia, e fare della cultura uno degli assi privilegiati per il coinvolgimento di tutti gli attori del comparto in un orizzonte di sviluppo imprenditoriale, di innovazione digitale e di crescita sostenibile. La cultura non è solo il ‘petrolio’ del Veneto, ma sarà la chiave del nostro futuro”, ha detto presidente della commissione cultura del Consiglio Francesca Scatto (Lega,Lv). Il programma triennale, che dovrà essere declinato in piani annuali di attuazione, individua le azioni prioritarie da sostenere, gli obiettivi da raggiungere nel triennio, i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale da sostenere, le modalità di finanziamento degli interventi e quelle di verifica sugli esiti degli interventi. Nel corso del dibattito, introdotto dall’assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, la vicepresidente della commissione Cultura Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo) ha chiesto tempi certi e finanziamenti adeguati per gli operatori culturali piegati dalla grave crisi generata da due anni di pandemia. “Gli stanziamenti della Regione Veneto per la cultura sono scesi dai 32,7 mln del 2017 ai 17,1 del 2020. Così si ignora il grido di allarme che proviene da tutti gli operatori culturali”. Per il capogruppo del Pd Giacomo Possamai il problema sarà ‘dare gambe’ al programma triennale: “La nuova legge sulla cultura è come una Ferrari, alla quale va assicurata ora la benzina per correre. Le risorse messe a bilancio in questi anni sono inadeguate”. Per Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia, il programma è uno strumento valido e per la ripresa post-pandemica vanno promosse in via prioritaria le filiere dello spettacolo professionale dal vivo e dello spettacolo amatoriale.(Rev)