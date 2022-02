Veneto: selezionati due progetti al Premio nazionale per le competenze digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno presentati ufficialmente il 24 e il 25 febbraio i ventidue progetti finalisti della prima edizione del Premio nazionale per le competenze digitali, l’iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale e realizzata con la collaborazione di Formez PA. Il Veneto, tra 120 progetti presentati da terzo settore, imprese e pubbliche amministrazioni, è stato selezionato dalla giuria di esperti e correrà per la finale con gli Innovation Lab e le Palestre Digitali. I vincitori saranno annunciati in occasione dell’evento finale di premiazione che si terrà tra la fine di marzo e la prima metà di aprile. “Si tratta di un importante riconoscimento che conferma la bontà del progetto finanziato dalla Regione del Veneto grazie alle risorse aggiuntive del fondo di sviluppo e coesione. E’ un percorso che accompagna i comuni e le aggregazioni di comuni del Veneto nella promozione dell’innovazione e della cultura digitale sull’intero territorio regionale. La rete degli Innovation Lab e le palestre digitali, infatti, sono fondamentali per favorire la diffusione della cultura digitale nella cittadinanza”, spiega l’assessore per l’Agenda digitale del Veneto Francesco Calzavara. La rosa dei finalisti è stata decretata tenendo conto dell’innovatività delle proposte, della replicabilità dei progetti in altri contesti, della capacità di fare rete, dell’articolazione tematica, oltre che della dimensione e impatto delle iniziative. Dal 1 al 15 marzo la parola passerà alla votazione popolare, che potrà esprimere le proprie preferenze sulla piattaforma ParteciPa.(Rev)