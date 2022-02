Campania: Villani (M5s), grave aggressione al piano di zona a Nocera Inferiore (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà piena alla signora Annamaria, vittima di una vile aggressione fisica e verbale da parte di un impiegato comunale, all'interno degli uffici del Piano di Zona del Comune di Nocera Inferiore. Ho ascoltato con sgomento e indignazione il racconto della signora, da cui emerge uno scenario disarmante di un' aggressione di inaudita violenza ad opera di un dipendente che ha vergognosamente approfittato della debolezza di una donna, già vittima di un grave dramma sociale e familiare. A nome delle istituzioni che rappresento non posso non esprimere tutta la mia solidarietà a questa donna, alla sua famiglia e a tutti i cittadini che hanno avuto un pessimo trattamento. Mi auguro che venga fatta presto chiarezza sull'accaduto e che l'amministrazione dia seguito alla promessa di un provvedimento disciplinare immediato, drastico, e che si provveda subito ad allontanare questa persona dagli uffici pubblici". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Virginia Villani. (Ren)