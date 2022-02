Olimpiadi: accordo di programma per riqualificazione pista da bob “Eugenio Monti” a Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha approvato oggi l’accordo di programma tra Regione, Provincia di Belluno e Comune di Cortina d’Ampezzo per la realizzazione ed il cofinanziamento dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di bob “Eugenio Monti”, che sancisce la volontà dei tre soggetti di realizzare l’opera. “E’ una delle opere simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il progetto diventa a tutti gli effetti un’opera infrastrutturale che pone le basi per la rinascita della montagna veneta e per la realizzazione di un piano ambientale sostenibile che intende crescere ispirandosi ai principi dell’Agenda Onu 2030”, ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. L’intervento di riqualificazione dell’impianto di bob “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, finanziato con un emendamento del Governo nell’ambito dell’ultima manovra di bilancio, è stato individuato nel Masterplan olimpico quale “Venue” di gara per lo svolgimento delle gare di bob, slittino e skeleton, e rientra tra i progetti strategici di maggiore rilievo nell’ambito delle attività finalizzate all’organizzazione dei Giochi olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026. “Questo accordo è di importanza cruciale: l’intervento di riqualificazione della pista Eugenio Monti, infatti, costituisce interesse pubblico di rango comunale, provinciale, regionale e nazionale in relazione all’attrattività di carattere turistico e sportivo e alle sue ricadute”, afferma la vicepresidente della Regione e assessore alle Infrastrutture e trasporti Elisa De Berti. La Regione ha già predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il progetto di fattibilità tecnica economica, mentre la Provincia di Belluno ed il comune di Cortina si impegnano a cofinanziare l’intervento con un importo pari a 500 mila euro ciascuno.(Rev)