Veneto: nasce piattaforma informatica unica per prestazioni sociali e servizi per il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Veneto istituisce il Servizio informativo lavoro e sociale (in sigla SILS), piattaforma unica dei servizi per il lavoro e delle misure e prestazioni sociali. La legge istitutiva, presentata in aula da Francesca Scatto (Lega-Lv) presidente della commissione Cultura e lavoro e approvata con 36 voti a favore e 10 astensioni, affida all’ente strumentale Veneto Lavoro il funzionamento della piattaforma. Il Sistema informativo sarà alimentato dai Comuni, dagli ambiti territoriali sociali e dagli operatori del privato sociale coinvolti nelle attività promosse dalla Regione e dai Comuni stessi. Il SILS dovrà essere in dialogo con i servizi informativi della sanità, con il sistema informativo regionale del lavoro e con l’Inps; consentirà di monitorare l’applicazione degli interventi di contrasto alla povertà e alle emergenze sociali, di inserimento occupazionale e di inclusione sociale. Per il suo funzionamento si prevede un impegno finanziario annuo di 10 mila euro.“Obiettivo del sistema informativo unico è coordinare e monitorare misure e interventi diversificati per l’inclusione sociale e favorire una regìa unica tra servizi sociali e servizi occupazionali. Con il SILS sarà possibile conoscere i bisogni sociali effettivi, migliorare l’incrocio e la collaborazione tra politiche sociali e politiche occupazionali e supportare i servizi territoriali, in particolare Ulss e Comuni, nella buona gestione delle misure di contrasto alla povertà e nella valutazione degli interventi”. ha spiegato la relatrice Scatto. Da parte sua la correlatrice del provvedimento Vanessa Camani (Pd) ritiene la piattaforma uno strumento utile e intelligente per pianificare gli interventi sociali in modo mirato e integrato, ma ne evidenzia alcune criticità, come Il ritardo con cui il Veneto arriva a istituire il sistema informativo, il mancato aggiornamento del piano regionale povertà e dell’organizzazione degli ambiti territoriali sociali, e, infine, un’assegnazione “poco trasparente” dell’amministrazione del servizio ‘in house’ a Veneto Lavoro. “Una scelta che appare a costo zero, ma in realtà è stata preceduta da accordi di collaborazione con l’ente costati sinora 800 mila euro”, ha rilevato Camani.(Rev)