Veneto: Zaia in vista all’Istituto di medicina molecolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la visita ufficiale del presidente della Regione Veneto Luca Zaia alla sede della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata VIMM (Istituto Veneto di Medicina Molecolare) di Padova, che nel 2021 ha celebrato il suo venticinquesimo anniversario. “Ricerca, innovazione e intelligenza artificiale sono dei dogmi per la società e l’economia del futuro. I grandi progetti trovano sempre il modo di decollare e il Vimm ne è una dimostrazione plastica. Qui si realizzano gli organoidi, nei laboratori nascono cuori, intestini, e altri organi in miniatura, si lavora con le cellule staminali, si fanno studi contro il tumore, le malattie neurodegenerative e molto altro ancora. Questa non è fantascienza è sanità, attività che ha una ricaduta clinica. A noi interessa quello, il benessere del paziente”, ha commentato Zaia. Nei laboratori lavora un team di ricerca composto da 200 membri provenienti da tutto il mondo suddivisi in 20 gruppi a presidio di 5 aree di competenza. “La Regione è stata sempre pronta a fare la sua parte a sostegno di quei progetti la cui ricaduta va a beneficio dei pazienti. Ma la vera sfida è per tutto il Paese che deve decidere di investire molto di più in ricerca”, ha aggiunto Zaia.(Rev)