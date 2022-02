Veneto: morta Virginia Gattegno, ultima testimone veneziana di Auschwitz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ scomparsa a 98 anni Virginia Gattegno, ultima appartenente alla Comunità ebraica di Venezia sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti. Era discendente diretta di Samuel David Luzzatto, grande figura dell’ebraismo italiano ottocentesco, e da anni viveva nella casa di riposo ebraica di Venezia, sua città d’adozione dove giunse e rimase come insegnante. “Non solo per Venezia ma per tutto il Veneto da oggi viene a mancare una testimone diretta che ha provato sulla sua carne la più grande tragedia del ventesimo secolo. Mi stringo al presidente Calimani e a tutta la Comunità israelitica nel porgere le condoglianze ai congiunti” ha detto nel suo messaggio di cordoglio il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Gattegno è stata autrice del libro “Per chi splende questo lume” scritto insieme a Matteo Corradini edito da Rizzoli in cui narrava la sua vita , la sua testimonianza di giovane deportata ad Auschwitz e la sua voglia di vivere oltre l’orrore della Shoah. “La notizia della scomparsa di Virginia Gattegno rattrista e colpisce: come Consiglio regionale proprio poche settimane fa, in occasione della Giornata della memoria, avevamo presentato qui a Venezia assieme al Consiglio d’Europa e al Museo ebraico veneziano il suo volume. Con lei esce di scena, ma non dalla nostra memoria, una delle ultime testimoni della Shoah”, ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Il suo numero di matricola A-24324 Gattegno ha sempre voluto tenerlo sul braccio. “Avrei potuto cancellarlo – diceva - ma è un documento per l’umanità. Ricordate: se l’uomo è riuscito a farlo una volta può farlo ancora”. Prendendo spunto da questa citazione, anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha espresso il cordoglio a nome della città. “Oggi tocca a noi raccogliere la sua eredità tenendo a mente il suo appello e facendo in modo che quella storia non si debba più ripetere. Addio Virginia, Venezia saprà omaggiare la tua memoria e conservare vivo il tuo ricordo”.(Rev)