Maltempo: De Poli (Udc), da governo accolta nostra richiesta su stato calamità Comuni veneti

- "Siamo soddisfatti. La firma del decreto è un'ottima notizia. Il governo ha accolto la nostra richiesta sullo stato di calamità per quei Comuni fortemente danneggiati dal maltempo lo scorso ottobre 2021". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli, che aggiunge in una nota: "In Parlamento avevo subito chiesto al Ministro delle Politiche agricole di riconoscere la gravità e l'eccezionalità degli eventi calamitosi. Siamo lieti che il ministero abbia accolto l'istanza avanzata dalla Regione Veneto. La questione riguarda i Comuni di Abano Terme, Albignasego, Arre, Candiana, Casalserugo, Correzzola, Due Carrare, Masera', Montegrotto Terme, Padova, Ponte San Nicolo', Pontelongo (in provincia di Padova) e i Comuni di Cavarzere e Cona (Venezia). Il maltempo ha messo in ginocchio cittadini, famiglie e imprese. La dichiarazione dello stato di calamità è un segnale di attenzione da parte delle istituzioni che va nella giusta direzione, a salvaguardia del nostro territorio". (Com)