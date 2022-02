Torino: la vicesindaca Favaro su sicurezza lavoro, iniziative con costruttori per controlli più efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento che è passato questa mattina ci permetterà di attivare subito un tavolo in Prefettura. E poi ci saranno una serie di iniziative che verranno fatte con le associazioni dei costruttori per rendere i controlli più efficaci e veloci. Lo ha affermato la vicesindaca di Torino Michela Favaro, parlando della delibera approvata questa mattina in giunta comunale. "Il documento intensifica i controlli e le attività per da una parte garantire il rispetto nei lavori pubblici e nei cantieri della normativa sulla sicurezza - ha continuato Favaro - e dall'altra per intensificare i controlli per quanto riguarda la regolarità retributiva e contributiva delle imprese che operano nei cantieri", ha concluso. (Rpi)