Piemonte: 10 febbraio tavolo lavoro su 'allontanamento zero'Regione, nessuna irregolarità su approvazione nuovo statuto Fondazione teatro Regio

- Il problema della carenza di personale sanitario per la raccolta e la trasfusione del sangue è noto e riguarda non soltanto la rete di raccolta associativa ma anche quella trasfusionale pubblica. È in fase di attivazione un Progetto pilota, al quale ha aderito la totalità delle Aziende sanitarie piemontesi. Il Piano prevede diverse soluzioni al problema. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi rispondendo in Consiglio regionale ad un'interrogazione del consigliere Pd Mauro Salizzoni. "Coinvolgere medici e infermieri dipendenti di Asl, Ao e Aou in attività aggiuntiva a tariffe orarie predefinite; avviare il reclutamento di medici laureati non specializzati nell'ambito dei Servizi trasfusionali - ha continuato Icardi -; sensibilizzare i direttori delle scuole di specializzazione affinché favoriscano la disponibilità degli specializzandi a partecipare alle attività di selezione del donatore; (segue) (Rpi)