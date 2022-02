Napoli: sindaco Manfredi consegna targa a miss Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino; con una breve cerimonia il sindaco ha conferito alla Di Palma un riconoscimento simbolico, anche per il suo impegno civile in favore del quartiere e dei ragazzi di Scampia. Zeudi Di Palma vent'anni, napoletana, studia sociologia e lavora come impiegata e come modella; è stata incoronata Miss Italia 2021 nella finale della competizione nazionale che si è svolta il 13 febbraio a Venezia.(Ren)