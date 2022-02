Napoli: Fd'I, inaccettabile immobilismo su ecomostro Pianura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inaccettabile l'immobilismo delle istituzioni centrali che si sta perpetrando da oltre un ventennio sulle vicende legate all'Ecomostro nel quartiere di Pianura di Napoli. Si tratta dell'ennesima opera incompiuta diventata una discarica per le ecomafie e che è addirittura adiacente ad un centro abitato. Un ambiente pericoloso e malsano dove molti abitanti sono rimasti vittime di malattie e decessi per tumori causati dalla presenza di amianto e rifiuti tossici. Si ribadisce quanto affermato ieri a 'Tagadà', su La 7 che questo edificio abbandonato, con spreco di denaro pubblico e gravi danni alla salute, deve essere riqualificato tra gli interventi del Pnrr". E' quanto hanno dichiarato in una nota congiunta i deputati di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto ed Edmondo Cirielli, firmatari di un'interrogazione al governo per la riqualificazione dell'Ecomostro di Pianura, e il consigliere Fd'I Marco Nonno. (Ren)