Campania: Pierro (Lega), Regione liquidi spettanze a operai forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania sembra impantanata rispetto alle problematiche degli operai idraulico forestali campani. A nulla sono valse la numerose riunioni, gli appelli, le promesse, gli impegni". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale leghista Attilio Pierro: "Le mancate erogazioni delle spettanze, la crisi pandemica, il rincaro delle tariffe energetiche e gli ultimi fatti di cronaca registrati ad Ariano Irpino, dove un operaio della Comunità montana Valle Ufita senza stipendio da 7 mesi e con scadenze economiche importanti sulle spalle ha scelto di incatenarsi per la disperazione accumulata, impongono di intervenire con risolutezza per far fronte alle esigenze di centinaia di famiglie degli operatori idraulico forestali. La Regione Campania ad oggi non ha ancora emesso il saldo per il 2021. Per i 73 lavoratori della Comunità montana "Irno Solofrana" sono addirittura 13 le mensilità arretrate. Occorre con urgenza liquidare le annualità precedenti". Pierro ha aggiunto: "Già a settembre dello scorso anno ho segnalato l'aggravarsi di una situazione che si avviava verso l'insostenibilità amministrativa. In ballo ci sono la sopravvivenza dei lavoratori e la credibilità della Regione Campania". (segue) (Ren)