Piemonte: Disabato (M5s), rischio di perdere più grosso investimento sanitario ultimi anni

20 luglio 2021

- I fondi sulle strutture di prossimità sono un'occasione unica, arrivata grazie al governo Conte 2 che va colta nel miglior modo possibile. Senza un iter adeguato rischiamo di perdere il più grosso investimento di questi anni in materia sanitaria. Lo ha affermato la consigliera regionale del Piemonte del Movimento 5 stelle Sarah Disabato, a margine dell'approdo in aula del provvedimento sulle strutture sanitarie di prossimità. "Sono mesi che chiediamo un approfondimento su questo piano senza risposta, ed è brutto arrivare oggi in Aula senza dettagli. Quel che è certo è che concentrare tutto sugli ospedali non ha più senso, abbiamo bisogno di una sanità territoriale vicina ai cittadini", ha concluso Disabato.(Rpi)