Abruzzo: Giunta regionale stanzia 114,5 milioni di euro per alcuni settori strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato lo stanziamento di circa 114,5 milioni di euro per alcuni settori strategici della struttura dell'ente e per una serie di interventi sul territorio regionale. In particolare, l'esecutivo ha approvato una serie di variazioni di bilancio per, tra le altre cose, lo scorrimento delle graduatorie degli studenti idonei per le borse di studio nell'anno accademico 2020-2021 (4,1 milioni di euro), "che - ricorda l'assessore Guido Liris - permette ancora una volta di soddisfare tutte le domande, a differenza di quanto avveniva nel passato", cofinanziare progetti di riqualificazione di aree urbane degradate (4,3 milioni di euro), finanziare l'attuazione degli interventi finalizzati alla dismissione delle fosse Imhoff (1,1 milioni di euro), l'Area di crisi complessa-competenza per il lavoro" (4,3 milioni di euro), incrementare il sostegno alle imprese esercenti il trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, finanziare sportelli del consumatore in ambito regionale, un progetto relativo al recupero di uomini autori di violenza e assegnare un contributo compensativo per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento. Nella stessa seduta la Giunta ha disposto di destinare 19,5 milioni di euro alle spese sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, 70 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario, 2,5 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani, 5,8 milioni per interventi inerenti opere pubbliche del ciclo idrico integrato. E ancora, circa 600 mila euro per i comprensori e le aree sciistiche a carattere locale, 906 mila euro per borse aggiuntive in formazione di medicina generale.(Gru)