Napoli: Manfredi, elezioni Città metropolitana, positivo il pluralismo

- ''La Città metropolitana è un organismo fondamentale nel rapporto tra il Comune capoluogo e la grande area metropolitana. In democrazia è positivo che ci sia un pluralismo di liste''. Queste le dichiarazioni del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in vista delle elezioni, di secondo livello, per il rinnovo del consiglio metropolitano. ''Ora aspettiamo le elezioni e dopo lavoreremo per una buona amministrazione anche in Città metropolitana che ha un ruolo importante anche sul fronte della spesa dei fondi europei. Ci sono finanziamenti importanti e l'ente metropolitano ha un ruolo fondamentale su una serie di servizi quali trasporti, ambiente e turismo'', ha concluso Manfredi. (Ren)