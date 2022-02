Expo 2020: Crea presenta le innovazioni per l'agricoltura sostenibile, vincente il modello italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda best practices è SimAgri, il simulatore di guida, all'avanguardia nel mondo, in grado sia di replicare un cantiere di lavoro agromeccanico, anche di notte, sia una situazione di guida su strada, utile per verificare le prestazioni delle macchine, per la formazione del personale in sicurezza e per massimizzare le possibilità in termini di utilizzo del prodotto e sostenibilità ambientale, offerte dalla agricoltura di precisione. La sua concezione prevede un sistema di realtà virtuale/immersiva "driver in the loop": il conducente, immerso nel trattore e nell'ambiente di lavoro, verifica i comandi e riceve i relativi feedback. Presenta modelli realistici per ricostruire eventi da scenari reali acquisiti, con effetti sulla sostenibilità, formazione e digital twin (gemello digitale) delle nostre aziende agricole. Per quanto riguarda l'economia circolare è stato presentato il biochar, un carbone naturale, ottenuto, tramite un processo di pirolisi, da residui colturali, in questo caso da potature di palme negli agroecosistemi desertici. Il biochar consente, infatti, sia di migliorare la fertilità fisica, chimica e biologica dei suoli, in particolare quelli aridi, sabbiosi e poveri di nutrienti e la ritenzione idrica e di nutrienti, sia di incrementarne il sequestro di carbonio, concorrendo a ridurre le emissioni di CO2 e, di conseguenza, a mitigare i cambiamenti climatici. (segue) (Res)