Veneto: Mipaaf riconosce l’eccezionalità delle piogge del 6 ottobre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha firmato un decreto in cui dichiara l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, che hanno investito alcuni territori del Veneto il 6 ottobre 2021. Le precipitazioni avevano causato danni all’agricoltura e alle infrastrutture nel padovano (Abano Terme, Albignasego, Arre, Candiana, Casalserugo, Correzzola, Due Carrare, Maserà, Montegrotto Terme, Padova, Ponte San Nicolò, Pontelongo) e nel veneziano (Cavarzere e Cona). La Regione Veneto aveva chiesto l’applicazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale nei territori danneggiati dal maltempo. “Dell’eccezionalità dell’evento meteorologico aveva scritto anche il bollettino Arpav, nel quale erano state evidenziate le forti piogge e le grandinate che avevano colpito in maniera aggressiva diversi nostri territori, che non sono stati risparmiati nemmeno da alcune trombe d’aria. Questo decreto, atteso dal Veneto, conferma di fatto l’attenzione sempre alta della Regione anche in caso di eventi avversi che mettono il territorio e le sue attività in ginocchio. Si lavora sempre, pancia a terra, senza abbassare la guardia per potenziare, salvaguardare, riqualificare e rilanciare il nostro territorio”, ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia.(Rev)