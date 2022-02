Veneto: sciopero dipendenti Tim, mercoledì 23 febbraio manifestazione unitaria a Mestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno indetto, per mercoledì 23 febbraio, lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Tim. Nella stessa giornata ci sarà una manifestazione unitaria a Mestre, in via Torino, alle 9.30. Il concentramento sarà nel parcheggio dell’Interspar, con successivo trasferimento davanti alla sede della Tim (via Torino 84). I sindacati hanno organizzato la protesta contro le ipotesi di scorporo della rete, per l’unicità dell’azienda, a difesa della tenuta occupazionale.(Rev)