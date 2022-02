Torino: gruppo consiliare Pd propone adesione a Network family Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una mozione il gruppo consiliare del Partito Democratico di Torino chiede al sindaco Stefano Lo Russo di aderire alla Network family Italia, network promosso dalla provincia autonoma di Trento che intende promuovere delle politiche per il benessere delle famiglie. Lo ha fatto oggi pomeriggio durante una conferenza stampa: "Entrando in questa rete avremo la possibilità di collaborare con altre realtà territoriali e di strutturare politiche familiari innovative - ha affermato la capogruppo Pd in Comune Nadia Conticelli - Ringraziamo il sindaco e la giunta per aver appoggiato la proposta". (segue) (Rpi)