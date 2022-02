Pnrr: De Pascale (Upi) a Colao, includere Province negli interventi di innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), Michele de Pascale, ha inviato una lettera al ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, chiedendo di includere anche le Province negli interventi del ministero sul Pnrr per accelerare il processo di transizione al digitale delle amministrazioni provinciali e consentire alle Province che hanno costituito strutture a supporto dei processi di digitalizzazione e innovazione ai Comuni, soprattutto di medio e piccole dimensioni, di svolgere al meglio anche queste funzioni. Nella lettera si sottolinea come, ad oggi, le Province siano escluse da una parte essenziale delle missioni del Pnrr del ministero per la digitalizzazione della Pa come l’abilitazione e facilitazione della migrazione al Cloud, la Piattaforma digitale nazionale dati, l’esperienza dei servizi pubblici, l’accessibilità, l’adozione di PagoPa e app Io, la digitalizzazione degli avvisi pubblici e i centri di facilitazione digitale. “La strategia definita dal Dipartimento per la trasformazione digitale - scrive de Pascale al ministro - per avere successo deve coinvolgere tutte le istituzioni della Repubblica, in modo che tutte possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi nel Pnrr”. “Per far decollare una moderna organizzazione digitale che garantisca servizi a cittadini e imprese serve un forte investimento per il rafforzamento delle capacità amministrative di tutte le istituzioni, sia con la formazione del personale in servizio, sia con l’assunzione di nuove professionalità”, conclude nella lettera il presidente dell’Upi, rivolgendo al ministro Colao la richiesta di aprire un confronto. (Rin)