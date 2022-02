Piemonte: Confagricoltura, crisi ucraina mette a rischio mercato spumante Asti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo fortemente preoccupati. La crisi ucraina, i venti di guerra e le prospettive, sempre più ravvicinate, di sanzioni commerciali alla Russia preoccupano fortemente gli agricoltori piemontesi. La Russia è uno dei principali mercati per gli spumanti italiani e, tra i prodotti piemontesi, per l'Asti spumante. L'allarme è stato lanciato da Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte in una nota stampa. "Confidiamo nel lavoro delle diplomazie per prevenire la tragedia umanitaria, che è l'aspetto che ci preoccupa maggiormente, e anche per evitare di mettere in crisi il nostro sistema produttivo", ha concluso Allasia.(Rpi)