Torino: sicurezza lavoro, approvata delibera che autorizza Città a sottoscrivere intese con istituzioni e comparto edilizio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro impegno assunto è quello di coinvolgere in tali iniziative anche le aziende partecipate delle amministrazioni che operano quali stazioni appaltanti nel territorio metropolitano, ciò al fine di assicurare maggiore uniformità possibile nella conduzione di appalti - hanno sottolineato Favaro, Tresso e Pentenero -. I soggetti che aderiscono all'accordo dovranno porre in essere ogni attività e iniziativa di rispettiva competenza volte a fare applicare quanto convenuto alle imprese affidatarie ed esecutrici operanti nel settore edile, nonché alle stazioni appaltanti, per quanto concerne il comparto delle opere pubbliche e private; sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in argomento e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e del dumping contrattuale; promuovere l’informazione alla committenza privata circa gli adempimenti e le responsabilità in materia di affidamento dei lavori", hanno concluso. (Rpi)