Torino: Politecnico firma accordo con Diasorin per progetti ricerca, formazione e innovazione (2)

- "Sono certo che questo accordo porterà ulteriore valore aggiunto alla formazione dei nostri studenti e alla possibilità di sviluppare nuovi progetti di ricerca - ha affermato il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco -. È di fondamentale importanza sfruttare tutte le possibili sinergie con realtà del calibro di Diasorin per formare le figure professionali più adatte alle esigenze del settore delle scienze della vita e contribuire alla creazione di nuovi scenari di ricerca". Mentre Ugo Gay, senior vice president di Diasorin ha spiegato che "questa collaborazione con un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale come il Politecnico di Torino permetterà a Diasorin di attrarre nuovi talenti ed eccellenze e pone le basi per la creazione di un comune network di rapporti a livello internazionale", ha concluso. (Rpi)