Veneto: sequestrati 70 mila oggetti non conformi alla vendita, Zaia plaude alla Guardia di finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Verona ha concluso un’operazione con il sequestro di oltre 70mila oggetti esposti in vendita recanti il simbolo di conformità, senza però possedere le idonee attestazioni che garantiscano il pieno rispetto dei requisiti obbligatori in tema di igiene e sicurezza alimentare. L’intervento delle Fiamme gialle ha consentito, secondo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, di sventare una catena del falso, tutelando sia i produttori sia i consumatori. “Abusivismo e contraffazione mettono a rischio non solo la sicurezza e la salute dei consumatori ma danneggiano anche le aziende che operano seriamente nel rispetto delle regole. Ringrazio i baschi verdi per questa operazione che ha scongiurato la vendita di merce contraffatta, in difesa dei prodotti certificati, sempre di più minacciati da concorrenza sleale o contraffazione fraudolenta”, ha commentato Zaia.(Rev)