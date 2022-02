Veneto: la giunta regionale approva il bando per il buono-scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Veneto ha deliberato oggi l’approvazione del nuovo bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo 2021-2022.“E’ una delle principali politiche regionali a sostegno delle famiglie, avviata già dal 2000. Nell’arco degli anni sono stati oltre 200 mila i beneficiari, e sono state assegnate risorse per 160 milioni di euro. Inoltre è un’iniziativa unica nel panorama nazionale perché sostiene anche gli studenti con diversa abilità, erogando alle famiglie contributi di notevole entità al fine del raggiungimento del successo scolastico”, spiega l’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan. Il buono-scuola è destinato alla copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza nonché dell’attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, esclusivamente in orario scolastico, a favore delle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e di formazione. Il bilancio regionale di previsione 2022-2024 ha stanziato per l’iniziativa 4.271.000 euro. Lo stanziamento dello scorso anno ha permesso di erogare il buono a 5.105 studenti, dei quali 437 con disabilità.(Rev)