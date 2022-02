Veneto: influenza aviaria, incontro col ministro Patuanelli per sostegni alle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore all’agricoltura del Veneto, Federico Caner, ha incontrato nei giorni scorsi il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, insieme ai colleghi di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per discutere le iniziative da avviare per contrastare l’influenza aviaria. “Si è trattato di un incontro molto produttivo – dichiara Caner – per dare risposta a un problema che sta interessando anche il Veneto. Nella nostra regione sono stati segnalati fino ad ora 309 focolai che ci hanno portato a richiedere l’attivazione al ministro di tempestive misure di sostegno nei confronti delle aziende agricole coinvolte, con particolare riferimento al pagamento dei danni indiretti derivanti dal mancato accasamento per effetto delle limitazioni sanitarie”. La richiesta ha trovato riscontro negli impegni assunti dal ministro nell’incontro con i rappresentanti regionali. “Il ministro ci ha assicurato come la richiesta all’Europa di cofinanziamento al 50 per cento per danni indiretti sia già partita. Inoltre nella finanziaria sono già stati inseriti 30 milioni di euro destinati alle imprese della filiera agricola che hanno subito danni a causa dell'aviaria. Ora si attende solo l’adozione del relativo decreto ministeriale sul quale non mancheremo di vigilare. E’ necessario che queste risorse arrivino presto a destinazione” conclude Caner.(Rev)