Abruzzo: Protezione civile, domani firma protocollo d’intesa con Anci e Uncem

- Domani, 23 febbraio, alle ore 11, nella sede della Protezione civile regionale, all'Aquila, in via Salaria Antica, si terrà la conferenza stampa per la sottoscrizione dei protocolli d'intesa con Anci Abruzzo e Uncem Abruzzo inerenti attività di collaborazione in materia di Protezione civile. Il documento sarà sottoscritto da Mauro Casinghini, direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, da Lorenzo Berardinetti, presidente dell'Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani - Uncem Abruzzo e dal presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto. (Gru)