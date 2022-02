Veneto: Covid, continua il veloce calo dei positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ anche oggi il segno meno a caratterizzare il bollettino della Regione Veneto sui casi di positività al Covid. Le persone attualmente in isolamento sono 69 mila, tanti quanti ce n’erano il giorno di Natale, quando l’impennata della curva era appena iniziata. Oggi, a fronte di 6 mila nuovi casi registrati, si contano più di 9 mila guariti. I ricoveri sono 1.200 (erano più di 1.800 ad inizio febbraio), di cui un centinaio in terapia intensiva. Con i 24 decessi registrati ieri il totale delle vittime in Veneto sale a 13.750.(Rev)