Veneto: progetto di legge per tutelare e valorizzare dimore di personaggi illustri

- Si intitola “Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della società, della scienza e della spiritualità della Regione Veneto” la nuova proposta di legge presentata dai consiglieri regionali veneti del gruppo ‘Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni’. Secondo i firmatari Enoch Soranzo, Raffaele Speranzon, Daniele Polato, Joe Formaggio e Tommaso Razzolini è fondamentale individuare nuove leve di sviluppo economico anche nel settore turistico e ricettivo, fortemente colpito negli ultimi due anni dalle restrizioni legate alla pandemia. “In Veneto sono innumerevoli gli edifici di pregio e di particolare valore storico e artistico in cui hanno vissuto o svolto la propria attività esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità che sono nati o hanno vissuto ed operato in Veneto: luoghi che potranno essere resi accessibili, conservati, valorizzati, promossi e fruiti in varie forme generando ricadute positive nel turismo e nell’economia” spiega il consigliere Soranzo.(Rev)