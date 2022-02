Torino: sicurezza lavoro, approvata delibera che autorizza Città a sottoscrivere intese con istituzioni e comparto edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la giunta comunale ha approvato su proposta della vicesindaca Michela Favaro e degli assessori Gianna Pentenero e Francesco Tresso il via libera all'adesione da parte della Città di Torino di un protocollo d'intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili. Il provvedimento si è reso necessario dopo il caso della morte di tre operai in via Genova dopo il crollo di una gru. L'intesa sarà sottoscritta tra la Prefettura, l'Anci Piemonte, l'Asl, la Camera di commercio e le realtà del comparto edilizia. "Obiettivo dell’accordo, che rinnova e integra quelli in materia siglati nel 2010 con Prefettura, enti locali, organizzazioni datoriali e sindacali del settore edile e nel 2019 con sindacati e Ance Torino, è accrescere – hanno affermato la vicesindaca Favaro e gli assessori Pentenero e Tresso - (segue) (Rpi)