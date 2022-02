Napoli: Manfredi, Patto per la città, voto in Consiglio segnale di grande compattezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto all'unanimità dimostra compattezza della città in questa fase fondamentale per evitare il dissesto, per rilanciare economicamente la città e garantire una capacità di investimento e gestione del quotidiano. Il Consiglio ha dimostrato grande compattezza. Faremo delle limature insieme al presidente del consiglio Mario Draghi e nei prossimi giorni si arriverà alla firma del 'Patto' per una città che ha sofferto economicamente tanto negli ultimi anni, con tantissimi problemi sotto gli occhi di tutti". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato il voto in Consiglio comunale sulle linee guida del Piano per Napoli. (Ren)