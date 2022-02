Expo 2020: Crea presenta le innovazioni per l'agricoltura sostenibile, vincente il modello italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Crea, infine, nel panel sulle diete tradizionali come motore dello sviluppo sostenibile e del turismo, ha mostrato il valore aggiunto dell'integrazione tra tradizione e innovazione, nelle aree rurali. Sono state presentate, infatti, tre esperienze dal Nord al Sud Italia nella progettazione di nuovi modelli di sviluppo che combinano prodotti agroalimentari locali di alto valore, patrimonio, paesaggio e turismo. Una delegazione di 15 Gruppi di azione locale (Gal), accompagnata da diversi ricercatori del Crea, ha presenziato in qualità di portavoce di 200 comunità territoriali italiane, che partecipano al progetto Crea Rete L.E.A.D.E.R., vero e proprio incubatore di progetti e strategie innovative che mettono al centro i territori rurali, coniugando coesione sociale e sostenibilità economica e ambientale. Rete L.E.A.D.E.R è un progetto, cofinanziato dall'Ue e sostenuto dal MiPaaf e con il Programma "Rete Rurale Nazionale 2014-2023", ideato per accompagnare e rafforzare il sistema della conoscenza di quanti sono impegnati in azioni a favore delle zone rurali del nostro Paese. Solo negli ultimi cinque anni, i 200 Gal presenti in tutte le Regioni italiane, hanno coinvolto oltre 12 mila partner e dato vita ad oltre 15 mila progetti. (Res)