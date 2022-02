Piemonte: Radicali, assessore Marrone che sosteneva separatisti filorussi cosa ha da dire?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte al crimine di guerra di Putin contro Ucraina ed Europa non è accettabile avere a rappresentare il Piemonte chi ha aperto a Torino un consolato farlocco di rappresentanza delle repubbliche separatiste oggi riconosciute e invase da Putin, come l'assessore Maurizio Marrone. Lo ha affermato l'associazione Radicale Adelaide Aglietta in una nota stampa. "Domani svolgeremo una conferenza stampa per ripercorrere le vicende che hanno visto Marrone parte attiva nel sostegno al progetto di Putin", hanno concluso.(Rpi)