Energia: Fedriga, individuare risorse per sostegno a gestori piscine

- Le Regioni sono" al fianco dei gestori delle piscine già colpiti duramente dalla pandemia e ora alle prese con una crisi legata anche al rincaro delle bollette elettriche". Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, durante l’incontro in videoconferenza che si è tenuto oggi con il delegato nazionale del Coordinamento associazioni gestori impianti natatori, Marco Sublimi. "Occorre un lavoro istituzionale per individuare risorse nazionali da destinare ad aiuti e sostegni al settore anche perché siamo piuttosto preoccupati per le notizie che giungono in questi giorni relative alla chiusura di molte piscine in grandi e medi Comuni", ha concluso Fedriga. (Rin)