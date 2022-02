Piemonte: Cirio su liste attesa ospedali, utilizzeremo stesso sistema campagna vaccinale per recuperarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo smaltimento delle liste d'attesa avverrà con lo stesso metodo della campagna vaccinale. Settimanalmente daremo degli obiettivi alle aziende, le monitoreremo e aiuteremo quelle che sono in difficoltà. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell'incontro sulla piattaforma Rsa all'Unità di crisi della Regione Piemonte. "Il problema delle liste d'attesa c'era già prima del Covid - ha continuato Cirio -. La gente non deve aspettare. Lo smaltimento sarà un pezzo di una più grande riforma che chiamo azienda zero", ha concluso. (Rpi)