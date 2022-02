Droga. spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole nel Napoletano, arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Castello di Cisterna (Napoli), si è svolta una vasta operazione della polizia di Stato per porre in essere esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di una serie di soggetti indagati per il reato, in concorso, di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di essere stato svolto in prossimità di istituti scolastici. A coadiuvare l'attività investigativa della Polizia anche il Reparto volo e Unità cinofile antidroga.(Ren)