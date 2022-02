Veneto: un libro per ricordare Cristina Pavesi, vittima della Mala del Brenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 23 febbraio palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale veneto ospiterà la presentazione del libro “Cristina Seme di Speranza”, edito da Linea edizioni e curato da Oriana Boldrin co-fondatrice del concorso internazionale intitolato a Cristina Pavesi, la giovane studentessa padovana assassinata dalla Mala del Brenta il 13 dicembre 1990 nel corso dell’assalto al vagone postale del treno Venezia-Milano. Nessuno fu accusato dell’omicidio della giovane: vent'anni dopo uno degli assalitori del convoglio, Paolo Pattarello, dichiarò: "È uno scandalo che nessuno di noi sia stato imputato per l’assassinio di Cristina Pavesi. Ci hanno contestato la rapina e io non sono mai stato condannato per quell'assassinio”. Per ricordare Cristina Pavesi fu ideato nel 2008 da Oriana Boldrini su suggestione del magistrato Alfonso Salabella, un Concorso internazionale a lei intitolato per ragazzi dai 13 ai 25 anni, originariamente di stampo letterario poi aperto anche alle creazioni artistiche. Le opere d’arte sono oggi ospitate nel Museo della legalità all’interno della villa sequestrata a Felice Maniero a Campolongo Maggiore (Venezia), mentre una serie di racconti sono stati raccolte nel libro che sarà presentato a palazzo Ferro Fini. Il concorso Pavesi, patrocinato dalla Regione del Veneto e dalla Commissione Europea è stato insignito della medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica. Alla presentazione parteciperanno Michela Pavesi, zia di Cristina, e Pierluigi Granata, componente dell’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza istituito presso il Consiglio regionale del Veneto.(Rev)