Maltempo: Protezione civile, prorogata allerta meteo in Campania

- La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo fino alle 23.59 di oggi per "vento forte e mare agitato". "Si prevedono ancora venti forti, che da occidentali diverranno settentrionali, con locali rinforzi. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile", ha precisato in una nota la Protezione civile della Regione Campania. (Ren)