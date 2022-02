Napoli: Iovino (M5s), a Castello di Cisterna importante colpo dello Stato ai cartelli della droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione antidroga messa a segno all'alba di questa mattina a Castello di Cisterna, è l'ennesimo importante colpo assestato dallo Stato ai cartelli criminali che imperano nel Nolano. Grazie alle indagini di Polizia di Stato e Procura di Nola, è stata di fatto azzerata una florida piazza di spaccio nelle cosiddette 'Case della 219', tra le principali fonti di introito della camorra". Così il deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Difesa della Camera Luigi Iovino. "Un plauso doveroso agli investigatori che, dopo mesi di indagini, appostamenti, pedinamenti, sacrificando la propria vita per lo Stato, con questa operazione hanno letteralmente affamato i clan e interrotto una delle più floride attività di spaccio nell'hinterland a Nord di Napoli. La camorra – ha concluso Iovino - non è un mostro invisibile, ma un fenomeno che possiamo e dobbiamo reprimere, dando il massimo supporto a chi, come questi valorosi uomini delle forze dell'ordine, lo combatte ogni giorno in prima linea". (Ren)