Piemonte: Gallo (Pd) su case comunità a 'Nova', mancano dettagli e alcuni territori rimarranno scoperti

- Il disegno di legge presentato oggi in Aula ha un valore fondamentale ma questa delibera all'interno non ha nessun dettaglio rispetto ai singoli interventi e in più la collocazione delle case di comunità non è equilibrata. Lo ha affermato il capogruppo Pd in Consiglio regionale del Piemonte Raffaele Gallo ad 'Agenzia Nova' commentando il provvedimento sulle strutture di prossimità sanitarie, approdato oggi in Consiglio regionale. "Ci troviamo dei territori completamente scoperti e altri con una doppia presenza - ha continuato Gallo -. (segue) (Rpi)