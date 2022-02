Expo 2020: Crea presenta le innovazioni per l'agricoltura sostenibile, vincente il modello italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Sostenibilità, resilienza e digitalizzazione: questo è il volto dell'innovazione in agrifood, il volto cioè di un'agricoltura sostenibile e competitiva grazie allo sviluppo delle moderne tecnologie digitali, dell'economia circolare, della sicurezza alimentare e del mantenimento di alti standard di qualità nel quadro di regole globali. È quanto emerge oggi a Expo Dubai in occasione dell'evento "People – Planet – Prosperity", la conferenza di alto livello dedicata alla promozione delle best practices e delle esperienze condivise tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, alla presenza del ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, accompagnato dalla nutrita rappresentanza del Crea, il più importante ente italiano di ricerca dedicato all'agroalimentare. Il Crea ha presentato alcune delle attività di ricerca con ricadute reali e concrete, in termini di soluzioni innovative e di processi di assistenza tecnica. In particolare, nel panel Best Practices for Innovation in Agriculture (Le migliori pratiche per l'innovazione in agricoltura), dedicato all'agricoltura di precisione, come innovazione di processo, dalle molteplici applicazioni in base alla complessità delle variabili considerate (es. condizioni tecnologiche, culturali, ambientali, economiche, meteo-climatiche) è stato presentato i-Guess Med, il sistema innovativo di sostegno alle decisioni (Dss), basato sui big data e l'intelligenza artificiale, per la fertirrigazione efficiente (soprattutto nelle aree con acque di bassa qualità, quali la salina, riducendo contemporaneamente l'uso di acqua e le perdite di nutrienti e sostanze chimiche nell'ambiente) e la gestione di malattie e di parassiti (attraverso la valutazione dei rischi effettuata tramite la gestione integrata) e il miglioramento delle condizioni climatiche delle serre orticole (attraverso l'evapotraspirazione colturale), in particolare per le piante di pomodoro in suolo e fuori suolo della Regione mediterranea. L'obiettivo è quello di ottenere sia produzioni più sane e sostenibili sia di qualità superiore e dalle rese più elevate. (segue) (Res)