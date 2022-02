Droga: disarticolata rete di spaccio ad Avellino, 10 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Comando provinciale di Avellino questa mattina hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip irpino per 10 persone residenti nel capoluogo e a Santa Paolina, Venticano, Serino, Montoro e Prata Principato Ultra. Si tratta di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti. In carcere sono finiti giovani tra i 23 e i 38 anni, otto dei quali di origine sub-saharian. Secondo le ricostruzioni investigative, avrebbero spacciato soprattutto hashish nel parco urbano della centrale Piazza Kennedy di Avellino. L'operazione è stata condotta da oltre cento militari con il sostegno dei carabinieri del 10 Reggimento "Campania", di unità cinofile e di una unità del 7 Nucleo elicotteri di Pontecagnano (Salerno). Le indagini, avviate a partire dal novembre 2020, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza installati all'interno del parco che hanno permesso di ricostruire un quadro allarmante soprattutto per il coinvolgimento di giovani e giovanissimi consumatori.(Ren)